سردار والمقبالي وسوزا أفضل نجوم دوري المحترفين

كرمت رابطة المحترفين لكرة القدم، خلال الحفل الذي أقامته أمس في فندق قصر الإمارات "ماندارين أورينتال" في أبوظبي، الفائزين بجوائز الموسم الكروي المنصرم 2024-2025، والتي شملت عدة فئات: جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والفتي الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وجائزة القائد لأفضل مدرب، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأفضل هدف، إلى جانب جائزة التميز في الاحتراف والترخيص، وجائزة دوري الجماهير. جاء هذا التكريم تقديراً للدور البارز الذي قدمه اللاعبون والمدربون مع فرقهم في الموسم الماضي.

ونال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم، لاعب شباب الأهلي سردار أزمون، متفوقاً على مهدي قائدي لاعب كلباء وكايو لوكاس لاعب الشارقة، بعد أن لعب دوراً مؤثراً في قيادة فريقه لتحقيق نجاحات كبيرة أبرزها التتويج بدرع الدوري. وحصد زميله غويلهرمي دا سيلفا (بالا) جائزة الفتي الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً، متفوقاً على براهيما ديارا من الوحدة، وسياكا سيديبي من الوصل.

وذهبت جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، إلى حارس شباب الأهلي الصاعد حمد المقبالي، بعد منافسة قوية مع علي خصيف من الجزيرة، وعادل الحوسني من الشارقة. بينما حصل البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، على جائزة القائد لأفضل مدرب، بعدما قاد فريقه لتحقيق أربعة ألقاب أبرزها الدوري، متفوقاً على الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل السابق، والروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة السابق.

أما جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور كانت من نصيب محمد النني لاعب الجزيرة، متفوقاً على لوكاس بيمنتا من الوحدة، وفابيو ليما من الوصل، بينما ذهبت جائزة أجمل هدف في الموسم إلى نبيل فقير لاعب الجزيرة، متفوقاً على سفيان رحيمي من العين، وعمر خربين من الوحدة.

وفي فئة الأندية، فاز نادي الجزيرة بجائزة التميز في الاحتراف والترخيص متفوقاً على الوحدة والعين، بينما كانت جائزة دوري الجماهير من نصيب نادي العين، متقدماً على الوصل والجزيرة. كما حصل لابا كودجو لاعب العين على جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري برصيد 20 هدفاً، ونال رامون ميريز لاعب الجزيرة جائزة هداف كأس رابطة المحترفين "كأس مصرف أبوظبي الإسلامي"، فيما توج منصور المنهالي لاعب الوحدة بجائزة هداف دوري تحت 23 عاماً.

ويعد نادي شباب الأهلي الأكثر حصداً للجوائز، بعد فوزه بالكرة الذهبية، والقفاز الذهبي، والفتي الذهبي، وجائزة أفضل مدرب، وهو نجاح جاء تتويجاً لموسم استثنائي اختتمه الفريق بالتتويج بلقب الدوري.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز محطات الموسم المنصرم. وألقى عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، كلمة أكد فيها اعتزاز الرابطة بما تحقق من إنجازات، مشيراً إلى أن القيمة التسويقية لمسابقات الرابطة بلغت 2 مليار و600 مليون درهم، مع تسجيل 44 مليون مشاهدة للنقل التلفزيوني، و730 ألف مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما أثنى على دور الرعاة والشركاء والقنوات الناقلة ووسائل الإعلام، مؤكداً أن هذه النجاحات جاءت بفضل تكاتف الأندية وجماهيرها.