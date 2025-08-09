الفجيرة للفنون القتالية يحصد برونزيتين في البطولة العربية

حصد فريق الجودو في نادي الفجيرة للفنون القتالية ميداليتين برونزيتين خلال مشاركته الحالية في البطولة العربية للأندية والتي انطلقت اليوم السبت في الإسكندرية في جمهورية مصر العربية.

وفي أول الأنجازات حققت اللاعبة غالية خميس المطرودي النرمز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية في وزن اكثر من 78 كيلوغرام كما وحصلت سعيد المقدمي المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن تحت 44 كيلوغرام وتستمر البطولة لغاية 11 الشهر الحالي بمشاركة لاعبين اخرين