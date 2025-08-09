"ماركيزا" ينتزع لقب سباق "بري دبي ريسنغ كلوب" في "دوفيل" الفرنسي

توج المهر "ماركيزا" بشعار فريق "غودولفين" العالمي، وإشراف المدرب اندريه فابر، بطلاً في سباق "جائزة نادي دبي لسباق الخيل – بري دبي ريسنغ كلوب" المخصص لخيول الفئة الثالثة "جروب3" وجرى اليوم السبت، لمسافة 2400 متر عشبي، على مضمار "دوفيل" الفرنسي العريق.

ونجح الفارس كريستيان ديمورو، في قيادة "ماركيزا" للبقاء قريباً من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان لقدراته عند المنعطف الأخير ودخول المسار المستقيم لمضمار "دوفيل" متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و41 ثانية و46 جزء من الثانية، بفارق "الرقبة" عن صاحب المركز الثاني الجواد "سيمكا ميل" بشعار فريق "وزنان" للسباقات وإشراف المدرب أيه دي ميول، وتولى قيادته الفارس كريستوفر سيمولون.