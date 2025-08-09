60 مشاركاً في ورشة اتحاد اليد لشرح تعديلات القانون الدولي الجديد

نظم اتحاد كرة اليد، ورشة عمل، لمدرب الأندية، عقدت اليوم السبت، في مقره مركز إعداد القادة بدبي، ورشة عمل لمدربي الأندية، تولى خلالها شرح أخر التعديلات على القانون الدولي الجديد للعبة، والذي دخل حيز التنفيذ من الأول من يوليو الماضي، وذلك قبل انطلاقة الموسم الجديد للرجال والمراحل السنية الذي يستهل أواخر الشهر الجاري.

وحضر الورشة، رئيس الاتحاد الدكتور نبيل محمد بن عاشور، والمحاضر الدولي ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي صالح محمد بن عاشور، والخبير الفني للاتحاد عاصم السعدني، بالإضافة إلى 60 مشاركاً من المدربين والأجهزة الفنية في أندية الدولة.

كما ينظم الاتحاد (غدا الأحد) ورشة عمل للحكام لشرح كافة التعديلات الخاصة بالقانون الجديد ومن المنتظر جميع الحكام المسجلين في الاتحاد.

ورحب رئيس الاتحاد الدكتور نبيل محمد بن عاشور، بجميع الحضور قبل انطلاقة الورشة، مؤكداً أن اتحاد اليد حريص على إطلاع المدربين على أخر المستجدات الخاصة بالقانون الجديد، حتى لا يحدث سوء فهم عند تطبيق هذه التعديلات في انطلاقة الموسم الجديد.

كما وجه رئيس الاتحاد الشكر إلى الأندية الشريك الاستراتيجي والتعاون الكبير من الاتحاد وإلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والكابتن عاصم السعدني الخبير الفني بالاتحاد وفريقه عمله على كل ما يقدموه من أجل تطوير منظومة كرة اليد في الإمارات.

وأكد الدكتور نبيل محمد بن عاشور أن الاتحاد سيسعى في الفترة المقبلة لتنظيم دورات دولية للمدربين من أجل الحصول على رخص تدريبية دولية مشيرا إلى أن أغلب المدربين في الأندية حصلوا على الرخصة "سي" و"بي" وستكون هناك دورة ترقي للحصول على رخصة المستوى الأول "أيه" مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل جاهدا على تطوير اللعبة ليس فقط على مستوى اللاعبين، بل أيضا على مستوى بقية عناصر اللعبة من مدربين وحكام.

بدوره قدم المحاضر الدولي صالح محمد بن عاشور، شرحاً وفياً للتعديلات الأخيرة لقانون اللعبة التي تم تطبيقها منذ الأول من يوليو الماضي، بعد اعتماده من قبل الاتحاد الدولي، مؤكدا أن التعديلات الجديدة اختلفت عن تعديلات العام الماضي وهناك ثلاثة لجان في الاتحاد الدولي تعمل على تطوير اللعبة وهي لجنة المدربين ولجنة التطوير ولجنة الحكام، ويعمل عضوا في لجنتي التطوير والحكام.