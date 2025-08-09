رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع الحديث يبحث ترتيبات استضافة "الحمرية" بطولة آسيا

بحث رئيس الاتحاد الدولي للشراع الحديث، مالاف شروف، اليوم السبت، ترتيبات استضافة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، لبطولة آسيا المقررة نهاية العام الجاري.

وجاء ذلك في الزيارة التي قام بها شروف لمقر النادي، والتقى خلالها رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي، حميد الشامسي.

وحرص الشامسي خلال الزيارة، على اصطحاب شروف بجولة تفقدية، شملت مقر النادي للشراع الحديث، المعتمد كمركز تدريب دولي، بجانب البنية التحتية التي يزخر بها نادي الحمرية والمرافق التابعة للنادي من فندق، وصالة رياضية، والمسبح.

وأعرب الشامسي، عن شركه لرئيس الاتحاد الآسيوي، على الزيارة، موجهاً الشكر أيضاً، إلى اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومجلس الشارقة الرياضي على الدعم المستمر للارتقاء بالرياضات البحرية داخل الدولة.

وأكد الشامسي، في تصريحات صحفية، إن: "نادي الحمرية، يمتلك كافة المقومات التي تؤهله لاستضافة البطولة الآسيوية، بجانب خبرات أبناء النادي في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، بالصورة ذاتها لاستضافة النادي الموسم الماضي لبطولة الحمرية الدولية، والمعسكر الدولي للشراع الحديث.