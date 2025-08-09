الإماراتي الزعابي يتقدم 16 حكم كاراتيه في العالم لإدارة منافسات "عالمية الصين"

أعلن الاتحاد الإماراتي للكاراتيه، عن إدارة عضو لجنة التحكيم في الاتحادين الدولي والآسيوي، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد المحلي، جابر الزعابي، لمنافسات دورة الألعاب العالمية، المقامة حالياً في مدينة "تشينغدو" الصينية.

وأكد بيان الاتحاد، إن اختيار جابر الزعابي، لإدارة منافسات "عالمية الصين" جاء ضمن قائمة أفضل 16 حكماً على المستوى الدولي، في منافسات تشهد مشاركة 96 لاعباً ولاعبة من أبطال العالم، نجحوا في التأهل للمنافسة على ألقاب منافسات "الكاتا" و"الكوميتيه" للرجال والسيدات.

وقال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، في بيان الاتحاد، إن: "مشاركة الزعابي في هذا الحدث العالمي من ضمن قائمة أفضل 16 حكماً على مستوى العالم، يمثل إنجازاً جديداً لرياضة الكاراتيه في الدولة، ويعكس التزام الاتحاد بدعم الكوادر الوطني، وتظهر جهود الاتحاد المستمرة في دعم وتطوير منظومة التحكيم محلياً وعربياً وآسيوياً".

ويذكر أن دورة الألعاب العالمية، تقام كل أربع سنوات، وبعد عام واحد من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وتدار من الاتحاد الدولي للألعاب العالمية برعاية اللجنة الأولمبية الدولية.