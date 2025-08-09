بوعصيبة رئيساً للجنة المنتخبات في «الدرّاجات»

أعلن اتحاد الدرّاجات رسمياً توزيع الحقائب الإدارية بين أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة 2025-2028، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتنظيم العمل داخل الاتحاد.

فقد تم تكليف رئيس مجلس الإدارة منصور بوعصيبة، رئاسة لجنة المنتخبات الوطنية، والدكتور ياسر الدوخي نائباً للرئيس ورئيساً للجنة المالية، ويوسف محمد ميرزا نائب الرئيس الثاني ورئيساً للجنة الفنية، وعمر محمد النقبي أميناً عاماً ورئيساً للجنة الاستراتيجية، فيما تولّت المهندسة خلود جمعة الظاهري منصب الأمين العام المساعد ورئاسة اللجنة النسائية. كما كُلّف مبارك أحمد بوعصيبة، رئاسة لجنة الاستثمار والاتصال المؤسسي، بينما يشغل يحيى مطر المهيري منصب رئيس لجنة الحكام.

ويأتي هذا الإعلان عقب انتخاب مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يوم 14 يوليو الماضي، بحضور 14 نادياً من أصل 17 نادياً من الأندية الأعضاء. وأسفر الاجتماع عن إعادة انتخاب منصور بوعصيبة رئيساً لمجلس الإدارة بالتزكية، وتعيين خلود جمعة الظاهري في المقعد النسائي بالطريقة ذاتها، إضافة إلى اختيار أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف الأندية.

وتعكس عملية توزيع الحقائب الإدارية حرص الاتحاد على تعزيز التخصصية والكفاءة في مختلف جوانب العمل الإداري والفني، بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات لرياضة الدرّاجات محلياً وخارجياً.