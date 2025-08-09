«ليلة النجوم».. أبوظبي تحتفي بأبطال الموسم في حفل جوائز الأفضل

تشهد أبوظبي اليوم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم الرياضي 2024-2025، في ختام حفل جوائز الأفضل الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية في قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وسط منافسة ثلاثية قوية بين الإيراني مهدي قائدي نجم اتحاد كلباء، ومواطنه سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي، والبرازيلي كايو لوكاس جناح الشارقة، حيث ينتظر الشارع الرياضي لحظة الحسم لمعرفة من سيكتب اسمه بحروف من ذهب في سجل نجوم الكرة الإماراتية، في ليلة يتخللها توزيع جوائز متعددة تشمل اللاعبين والمدربين والحراس، إضافة إلى الجوائز الإحصائية والمؤسسية.

وعلى الرغم من أن الحفل يتضمن العديد من الفئات التي سيتم الكشف عن الفائزين بها، فإن الأنظار ستتركز بشكل خاص على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم التي تحمل رمزية خاصة، كونها تعد تتويجاً لأفضل أداء فردي وتأثير في مسيرة الفرق خلال البطولات المحلية.

وتشهد القائمة النهائية هذا العام منافسة قوية بين ثلاثة أسماء بارزة تركت بصمتها بوضوح وهم: الإيراني مهدي قائدي الذي تألق مع اتحاد كلباء، بمهاراته العالية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الصعبة، والإيراني سردار أزمون، مهاجم شباب الأهلي الذي كان أحد أبرز نجوم الموسم، بفضل أهدافه الحاسمة وإسهاماته الكبيرة في قيادة فريقه إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز برباعية غير مسبوقة شملت دوري أدنوك للمحترفين، وكأس السوبر الإماراتي، والسوبر الإماراتي - القطري، وكأس رئيس الدولة، إلى جانب البرازيلي كايو لوكاس، جناح الشارقة المميز بسرعته وقدرته على الحسم في المواجهات الكبيرة، والذي ظل رقماً صعباً في تشكيلة فريقه.

ويُجمع المراقبون على أن اختبار الفائز لن يكون سهلاً، إذ تمنح الأرقام والألقاب أفضلية نسبية لأزمون، لكن التأثير الفردي لقائدي وكايو قد يقلب الموازين عند التصويت، خصوصاً مع مشاركة الإعلاميين والمختصين والجماهير في تحديد هوية الفائز.

ولا يتوقف الحضور القوي لشباب الأهلي عند جائزة الكرة الذهبية، إذ ينافس النادي في أكثر من فئة رئيسة، تأكيداً لموسمه الاستثنائي. ففي جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً، يبرز اسم جويلهرم دا سيلفا ممثلاً للفرسان، إلى جانب براهيما ديارا من الوحدة، وسياكا سيديبي من الوصل، بينما يوجد الحارس الواعد حمد المقبالي في سباق القفاز الذهبي أمام علي خصيف من الجزيرة، وعادل الحوسني من الشارقة.

وعلى مقاعد المدربين، يدخل البرتغالي باولو سوزا المنافسة على جائزة القائد كأفضل مدرب، بعد قيادته شباب الأهلي إلى موسم الحصاد الكبير، في مواجهة الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، والروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة السابق.

وسيكون للجماهير دور بارز في الحفل، من خلال جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور التي يتنافس عليها محمد النني من الجزيرة، ولوكاس بيمنتا من الوحدة، وفابيو ليما من الوصل، إضافة إلى جائزة أجمل هدف التي تضم في قائمتها النهائية سفيان رحيمي من العين، ونبيل فقير من الجزيرة، وعمر خريبين من الوحدة.

وعلى صعيد الجوائز المؤسسية، تتنافس أندية العين والجزيرة والوحدة على جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، فيما تجمع جائزة دوري الجماهير بين أندية الوصل والعين والجزيرة.

ولم تغفل رابطة المحترفين الجوائز التي تعتمد على الإحصاءات الرسمية، حيث سيتم تكريم الفائزين الذين حُسمت ألقابهم قبل الحفل، وفي مقدمتهم لابا كودجو مهاجم العين الفائز بالحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، ورامون ميريز لاعب الجزيرة الفائز بالحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسعيد منصور المنهالي لاعب الوحدة الفائز بالحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً. كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دورينا، إلى جانب الكشف عن تشكيلة فريق الأحلام التي تضم أفضل لاعبي الموسم.

وفي إطار تعزيز التفاعل الجماهيري مع الحفل، فتحت رابطة المحترفين أبواب قصر الإمارات أمام الجمهور من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء، ليستمتعوا بسلسلة من الفعاليات المصاحبة، مثل التصوير مع الدروع والكؤوس، وزيارة متجر الرابطة، وتجربة ركن الألعاب الإلكترونية، وركن التصوير، وغيرها من الفقرات التي تتيح للجماهير الاقتراب أكثر من أجواء الحفل.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضوراً لافتاً من الشخصيات الرياضية والإعلامية، في مشهد يجمع بين التنافس الرياضي والإبهار البصري، من خلال إنتاج احترافي يليق بقيمة الجوائز. ومع اقتراب اللحظة الحاسمة، يتطلع جميع المرشحين إلى كتابة أسمائهم بحروف من ذهب في تاريخ الكرة الإماراتية، في ليلة ستشهد تكريم النجوم وصانعي الإنجاز، وتوثيق إنجازاتهم في ذاكرة اللعبة، ليبقى حفل جوائز الأفضل محطة سنوية للاحتفاء بالقيم الرياضية وروح المنافسة الشريفة، ورسالة بأن العمل الجاد والالتزام داخل الملعب وخارجه هو الطريق نحو منصات التتويج.