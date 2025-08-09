اتحاد التنس يعتمد نشاطات الربع الأخير من الموسم

أعلن الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، ناصر يوسف المرزوقي، عن اعتماد خطة البطولات التي سيتم تنظيمها في الربع الرابع والأخير من مسابقات الموسم الجاري، والتي ستنطلق في 30 أغسطس الجاري من خلال بطولة (تنس 360)، التي ستُقام في الصالة المغلقة لأكاديمية 360 في دبي، وذلك بواقع 157 بطولة محلية ودولية، من بينها منافسات الجولة السادسة من سلسلة بطولات مبادلة المحلية، المقررة في الخامس من سبتمبر المقبل، عبر إقامة بطولتي (هاب تنس) و(توسه سبورتس أكاديمي)، إضافة إلى 37 بطولة أخرى خلال شهر سبتمبر.