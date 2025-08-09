شباب الأهلي «زعــيـم» الألعاب الجماعية بـ «105» ألقاب لبطولات محلية وخارجية

يعتلي نادي شباب الأهلي قائمة الأندية الأكثر حصداً للإنجازات في الألعاب الجماعية بتاريخ رياضة الإمارات على صعيد فرق الرجال، بإجمالي 105 بطولات في ألعاب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، متفوقاً على ناديي الشارقة والوصل اللذين يتشاركان المركز الثاني، حيث لدى كل منهما 76 لقباً.

وأكدت الأندية الثلاثة حجم العمل الكبير الذي أولته إداراتها على صعيد الألعاب الجماعية، بعدما نجحت مجتمعة في حصد 257 بطولة، ما يمثل نحو 60% من إجمالي المسابقات التي أقيمت في تاريخ رياضة الإمارات ضمن هذه الألعاب، والبالغ عددها 439 مسابقة.

يُشار إلى أن مسيرة هذه الألعاب بدأت بالكرة الطائرة في موسم 1974-1975، وتُوِّج بأول ألقابها فريق نادي الشارقة، تلتها كرة اليد في موسم 1976-1977، حيث انطلقت منافسات الدوري والكأس، وتُوِّج بلقبها الأول كل من الشارقة والوصل.

وفي موسم 1977-1978، انطلقت مسابقات اتحاد كرة السلة، وشهدت تتويج الوصل بلقب أول الدوري، بينما توج الشارقة بكأس رئيس الدولة، لتتكرر بذلك البصمة الأولى لكلا الناديين.

