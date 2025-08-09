الفردان: «طائرة الوصل» حلقت لـ «ربع قرن»

أكد المعلّق التلفزيوني ونجم الكرة الطائرة الإماراتية السابق جعفر الفردان، أن لعبة «الطائرة» في نادي الوصل تصدّرت المشهد المحلي لقرابة 25 عاماً، بفضل جيلٍ تأسس على يد المدرب القدير الراحل أحمد الجيزي، أحد أبرز رموز اللعبة في مصر خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي.

وقال الفردان: «قاد الجيزي فريق الوصل إلى التفوق والاستمرار في المنافسة لسنوات طويلة، وقدّم «الإمبراطور» خلال فترة الثمانينات مجموعة من اللاعبين المميزين، سواء من خلال تمثيلي للفريق في تلك الحقبة التي أهلتني للانضمام إلى المنتخب الوطني، أو من خلال زملائي: عبدالله رجب، أحمد زاهر، جمال الجسمي، جعفر، عارف، إسماعيل رجب، خالد خليل، حسين الفردان، إبراهيم خلفان».

وأضاف: «تلك الفترة كانت ذهبية بحق، وحتى بعد رحيل المدرب الجيزي، واصلت اللعبة تألقها تحت قيادة المدرب اليوغسلافي مودريتش، ثم المدرسة الكورية التي ركزت على صقل المهارات والدفاع القوي، من خلال نجوم كبار مثل سان كو لي ولي آن، وهما من أبرز لاعبي المنتخب الكوري حينها. كان التدريب عالي الجودة وساهم في بناء جيل يتمتع بالشخصية وروح التحدي والمواظبة على التمارين». وتابع الفردان: «واصلت كرة الطائرة في الوصل تقديم وجوه جديدة خلال التسعينات، أمثال محمد راشد، عارف يوسف، أحمد وعلي الفردان، حسن رجب، بشير خلفان، ياسر يوسف، وكان تواصل الأجيال هو سر البطولات»، مختتماً: «شهدت جميع الألعاب الجماعية في الوصل فترة ذهبية، سواء في كرة القدم، السلة، اليد، إضافة إلى الألعاب الفردية».