عمران المازمي.. بطل إماراتي يحصل على الحزام الأسود في رياضتين

يتطلع لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عمران علي المازمي، إلى تحقيق إنجاز عالمي يرفع من خلاله علم الإمارات على المنصات الدولية، ويحقق حلمه الشخصي بإسعاد أسرته وزملائه. وبدأ عمران ممارسة الرياضات الفردية منذ أن كان في السادسة من عمره، حيث خاض غمار أربع رياضات، بدأها بالفروسية، ثم انتقل إلى الكونغ فو، والتايكواندو، وأخيراً الجوجيتسو التي يمارسها حالياً.

ويبلغ المازمي 15 عاماً، ويُعدّ من المواهب الوطنية الواعدة في المجال الرياضي، خصوصاً أنه يحمل الحزام الأسود في كل من التايكواندو والكونغ فو، إلى جانب إنجازاته اللافتة في الجوجيتسو، وأبرزها فوزه بذهبية بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو لفئته العمرية، إضافة إلى فضية وبرونزية في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو.

وقال المازمي لـ«الإمارات اليوم»، إنه وجد ترحيباً وبيئة رياضية متميزة في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إلى جانب دعم ورعاية مستدامة، وهو ما شجعه على الاستمرار.

وتابع: «طموحي أن أرد الجميل لإدارة النادي بتحقيق إنجازات متتالية، ولعائلتي التي تدعمني بشكل رائع. أعلم أن الفوز بالبطولات الكبيرة يتطلب الالتزام والانضباط والتدريبات المكثفة، وأحرص على متابعة أبطال الجوجيتسو الإماراتيين لأنني أراهم قدوة في صناعة البطل».

وأردف: «شعرت بسعادة كبيرة عندما نلت الحزام الأسود في الكونغ فو، ومثلها في التايكواندو، أسعى إلى تحقيق أحزمة متقدمة في الجوجيتسو. هذا التحفيز يعزز طموحي وثقتي بنفسي، والأهم من ذلك أنه طور قدراتي الرياضية، وأسهم كذلك في تحسين مستواي الدراسي».

من جهته، تحدث والده علي المازمي الذي سبق له اللعب في فرق نادي الشعب، ومارس رياضة الفروسية، قائلاً: «حرصي على دعم موهبة ابني عمران ينبع من إيماني بطموحه وقدرته على تحقيق ميدالية عالمية، وأنصحه دائماً بالتركيز على رياضة الجوجيتسو، مع عدم التخلي عن بقية الرياضات، وأؤمن بأهمية أن يكون الرياضي شاملًا، وأرى في انضمامه إلى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس فرصة ثمينة لتحقيق طموحه». واختتم قائلاً: «رغبة عمران في الفوز ببطولة عالمية دفعته إلى تجربة أكثر من رياضة، حتى وجد شغفه الحقيقي في الجوجيتسو، وأعتقد أنه بات قريباً من الطريق الصحيح نحو تحقيق إنجاز عالمي».

. البطل الشاب يطمح للفوز ببطولة العالم للجوجيتسو.