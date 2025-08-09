منتخب الرجبي يواجه الهند في افتتاح «آسيوية تحت 20 سنة»

يدشّن المنتخبان الوطنيان للشباب والشابات للرجبي، اليوم، منافسات البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي تحت 20 سنة في الهند، حيث يلعب منتخب الشباب المباراة الافتتاحية مع منتخب الهند صاحب الضيافة، ثم يواجه هونغ كونغ وسريلانكا، على أن يتأهل الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي.

أما منتخب السيدات، سيلتقي مع هونغ كونغ، ثم يواجه الهند وكازاخستان في الجولة الثالثة من الدور الأول.

وسبق لمنتخبي الشباب والشابات التتويج بلقب آسيا تحت 20 سنة التي أقيمت بأوزبكستان في 2022.