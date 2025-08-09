«نيشنس برايد» و«إل كوردوبس» يطلبان لقب «سورد دانسر ستيكس»

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بالجوادين «نيشنس برايد» و«إل كوردوبس» للمنافسة على لقب سباق «سورد دانسر ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2400 متر، والذي يُقام اليوم على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

ويعود «نيشنس برايد» إلى المضامير الأميركية ساعياً لتحقيق انتصاره الخامس في مسيرته على صعيد سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعدما حقق فوزين في الولايات المتحدة بتتويجه عام 2022 بلقب سباق «جوكي كلوب ديربي ساراتوغا»، وأتبعه صيف العام الماضي بلقب سباق «أرلينغتون مليون»، إضافة إلى فوزه في كندا عام 2023 بلقب سباق «كنيديان إنترناشونال».

أما رفيقه في الإسطبل «إل كوردوبس»، فقد أظهر مستوى مميزاً على مضمار «ميدان» في دبي خلال فترة الشتاء الماضي، بحلوله وصيفاً في مشاركتين، قبل أن يحقق في مايو الماضي فوزاً سهلاً في سباق «هانديكاب» على مضمار «نيوماركت» البريطاني. وواصل ابن الفحل «فرانكل» عروضه القوية في الموسم الجاري للسباقات البريطانية، محرِزاً لقب سباق «برنسيس أوف ويلز ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب 2» في مهرجان «جولاي نيوماركت»، حين اندفع بقوة ليحقق الفوز بفارق طولين عن أقرب منافسيه.

وعلّق المدرب شارلي آبلبي على جاهزية الجوادين، قائلاً في تصريحات صحافية: «لم يشارك (نيشنس برايد) على مسافة ميل ونصف الميل منذ فترة، رغم أنه فاز بلقب (جوكي كلوب ديربي ساراتوغا) على هذه المسافة عندما كان في عمر ثلاث سنوات، وقدّم بعدها أداءً جيداً خلف زميله في الإسطبل (ربلز رومانس) في سباق (بريدرز كب تيرف) الأميركي».

وأضاف: «اعتمدنا لـ(نيشنس برايد) المشاركة على مسافات أقصر خلال الموسمين الماضيين، لكنني آمل أن يمنحه هذا التمديد في المسافة فرصة للعودة إلى مستواه المعهود، فهو فائز بعدد من سباقات الفئة الأولى، ويمتلك خبرة كبيرة في السباقات الأميركية، وإذا قدم أفضل مستوياته سيكون منافساً قوياً بالتأكيد».

وتابع: «الجواد (إل كوردوبس) قدم أداءين جيدين في ميدان مطلع العام، وواصل تطوره بشكل ممتاز في المملكة المتحدة. ويجيد مسافة الميل ونصف الميل، وسيستمتع بالأرضية السريعة في (ساراتوغا)، ونأمل أن تمنحنا هذه المشاركة رؤية أوضح لبقية برنامجه هذا الموسم، فهو حصان واعد ومثير للاهتمام».