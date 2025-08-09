عبدالرازق: التخطيط السليم سر تفوق شباب الأهلي والشارقة

أكد المحلل الرياضي والمدرب السابق لكرة اليد محلياً وخارجياً، الدكتور محمد عبدالرازق، أن الدعم الذي توليه مجالس إدارة شباب الأهلي والشارقة، المصنفة ضمن الأندية المجتهدة، مقارنة ببقية أندية الدولة، كان وراء تعاقدات على مستوى عالٍ لفرقها، سواء على صعيد الأجهزة الفنية من خيرة المدربين، أو على صعيد المحترفين الأجانب، وقاد فرقهم لإنجازات محلية وخارجية في لعبتي السلة وكرة اليد.

وقال عبدالرازق: «برشلونة الإسباني سبق له صيف عام 2021 التعاقد مع محترف اليد في الشارقة المصري علي الزين، ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه إدارة الشارقة في تعاقداتها مع خيرة المحترفين العرب والأجانب، وانعكست محلياً في هيمنة (الملك) على ألقاب البطولات المحلية رغم المنافسة التقليدية له مع شباب الأهلي».

وأوضح: «ترجمت (يد الشارقة) الدعم الكبير الذي توليه إدارة النادي، بإهداء كرة اليد الإماراتية في نوفمبر الماضي إنجازها الأول تاريخياً بفوز (الملك) بلقب أبطال آسيا، في تتويج قاده للمنافسة نهاية العام الجاري في (كأس العالم للأندية)، ودفع إدارة الألعاب الجماعية لتدعيم صفوف الفريق، والتعاقد مع المدرب المونديالي ماركوس ريكاردو دي أوليفيرا المدير الفني للمنتخب البرازيلي، بجانب تعاقدات أخرى للحفاظ على نسق تفوق الفريق وقوة التحديات التي سيواجهها في موسمه الجديد».

وأضاف: «الأمر ذاته ينطبق على سلة شباب الأهلي التي استفادت من الدعم والتخطيط السليم والاهتمام المتوافر للألعاب الجماعية، ما أسهم في توفير الزاد البشري، وتكامل ذلك بتعاقدات مع محترفين ومدربين هم الأفضل على نطاق المنطقة، وكان من ثمارها الهيمنة على ألقاب اللعبة محلياً، بجانب الإنجازات الخارجية، وأبرزها فضية دوري أبطال آسيا».