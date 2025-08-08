ثاني القمزي ينهي مسيرته مع الـ «فورمولا 1» للزوارق

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن انتقال البطل الإماراتي المخضرم، ثاني القمزي، إلى العمل ضمن الطاقمين الفني والإداري لفريق أبوظبي للزوارق السريعة، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة في مسيرته الرياضية، ينقل خلالها خبراته الواسعة إلى الجيل الجديد من المتسابقين، بعد أن قرر إسدال الستار على مسيرته الحافلة في بطولة العالم لزوارق الـ«فورمولا 1»، ويمثل هذا الانتقال تتويجاً لمسيرة امتدت لأكثر من 25 عاماً من التحديات والإنجازات، بدأها القمزي في عام 2000، ونجح خلالها في ترك بصمة خالدة في سجل الرياضة الإماراتية والعالمية.

ومنذ ظهوره الأول في جائزة الشارقة الكبرى عام 2000، مثّل ثاني القمزي فريق أبوظبي بكل جدارة، وشارك في 159 سباقاً دولياً، منها 158 انطلاقة رسمية، حقق خلالها 10 انتصارات، وصعد إلى منصة التتويج في 45 مناسبة، كما سجّل 1030 نقطة في مجموع مشاركاته، واحتل المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة في موسمي 2009 و2021.

وحافظ القمزي طوال مسيرته على مكانته بين نخبة أبطال العالم، إذ أنهى البطولة في المركز الثالث ست مرات (2006، و2007، و2011، و2012، و2018، و2022)، وفي المركز الرابع ثلاث مرات (2010، و2017، و2019)، ما يعكس ثبات مستواه وتألقه المستمر لأكثر من عقدين.

وكانت أبرز محطات تتويجه فوزه الأول بجائزة الشارقة الكبرى عام 2008، وآخر انتصاراته في جائزة سردينيا الكبرى بإيطاليا عام 2022، ليؤكد حضوره القوي والمستمر في أقوى وأعرق المنافسات البحرية الدولية، رغم عدم تتويجه باللقب العالمي.

ويُعد ثاني القمزي أحد أبرز رموز رياضة الزوارق السريعة في دولة الإمارات، وركيزة أساسية في الإنجازات التي حققها فريق أبوظبي خلال العقدين الماضيين، إذ لعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الفريق ضمن أقوى الفرق العالمية، وأسهم في رفع علم الدولة في أكبر المحافل الدولية.

ومع إعلان اعتزاله، تودّع الرياضة الإماراتية أحد أنبل أبطالها، بعد أن خلّف وراءه إرثاً ملهماً للأجيال القادمة من الرياضيين.