سلة الجزيرة تجدد الثقة بالسوري محمد قدسي

أكّد مشرف كرة السلة في نادي الجزيرة، عبدالله فرج، تجديد ثقة النادي بالمدرب السوري، محمد قدسي، بتكليفه مجدداً بمسؤولية قطاع المراحل السنية، وتدريب فريقَي الشباب والناشئين، وذلك بناءً على طلبه، بعد نجاحه في قيادة عودة الفريق الأول لمنافسات الرجال الموسم الماضي، ضمن مشروع طموح بدعم من مجلس إدارة الألعاب الجماعية، يهدف إلى بناء فريق بطولات من المواهب الشابة التي تراوح أعمارها بين 19 و21 عاماً.

وقال فرج لـ«الإمارات اليوم»: «الخبرات التي يمتلكها المدرب السوري، محمد قدسي، والعلاقة المتينة التي تجمعه بأبناء النادي، نتيجة سنوات عمله الطويلة مع الجزيرة، كانتا وراء تلبية رغبته في العودة إلى القطاع، الذي يفضل العمل فيه، مسؤولاً عن المراحل السنية ومدرباً لفريقي الشباب والناشئين، ضمن منظومة تضم أكثر من 100 لاعب، من فئة البراعم وحتى مرحلة الشباب».

وأضاف: «قدسي تولّى الموسم الماضي، وبدعم من مجلس إدارة الألعاب الجماعية برئاسة راشد عتيق الهاملي، قيادة المشروع الطموح لسلة الجزيرة، بإعادة الفريق الأول إلى منافسات الرجال بعد غياب دام أربع سنوات، من خلال تشكيلة اعتمدت على لاعبين شباب راوحت أعمارهم بين 19 و21 عاماً، خاضوا موسماً دون محترفين أجانب، ونجحوا في اكتساب الخبرة اللازمة والاحتكاك القوي، وأظهروا الصورة الحقيقية للمواهب التي يزخر بها النادي».

وتابع: «بدأنا الموسم الماضي من نقطة الصفر على مستوى فريق الرجال، واستطعنا، وفق الاستراتيجية الموضوعة، منح اللاعبين الشباب خبرات مهمة، انعكست نتائجها في المرحلة الأخيرة من الدوري، من خلال تحقيق عدد من الانتصارات، وامتلاك فريق مستقبلي قادر على تحقيق الإنجازات في المستقبل القريب».

وأشار إلى أن فرق المراحل السنية بدأت مبكراً استعداداتها للموسم المقبل، موضحاً: «عادت جميع فرق المراحل السنية أخيراً إلى التدريبات، استعداداً للموسم الجديد، ويتولى قدسي حالياً الإشراف المؤقت على الفريق الأول، إلى حين الإعلان عن هوية المدرب الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي سيكون من جنسية أوروبية».

واختتم عبدالله فرج تصريحاته بالقول: «تم تجديد الثقة باللاعب المقيم جوشوا، الذي قدّم مستويات مميزة مع الفريق الأول في الموسم الماضي، وبمجرد تسلّم المدرب الجديد لمهامه، سيتم التعاقد مع محترف أجنبي، بناءً على الرؤية الفنية للمدرب».