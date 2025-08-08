مقيم بالإمارات يستعد لدخول موسوعة غينيس في الترايثلون

بدأ العد التنازلي مع تبقي 100 يوم على عودة أسرع بطولات الترايثلون نمواً في العالم، «تي 100»، إلى دبي، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2025، وهو الحدث الدولي الذي يُقام بدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويعد ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية.

ومع انطلاق العد التنازلي، يبدأ أحد أشهر رياضيي التحمل والمقيم في دولة الإمارات، غاني سليماني، تحدياً مذهلاً، وهو قيامه بـ100 ترايثلون متتالٍ لمسافة 100 كيلومتر يومياً ولمدة 100 يوم، بحيث يختتم مشاركته رقم 100 في سباق «ترايثلون دبي تي 100» يوم الأحد 16 نوفمبر، والدخول من بوابة هذا الحدث في دبي في سجلات الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس.

وينطلق سليماني، غداً، في كايت بيتش، ليبدأ محاولته الرسمية نحو دخول موسوعة غينيس، ويسعى فيها إلى جمع تبرعات للأطفال المتضررين من النزاعات، وسيقوم كل يوم بالقيام بترايثلون وفق نظام تي 100 الرسمي: 2 كلم سباحة، 80 كلم ركوب درّاجات و18 كلم جرياً، بإجمالي مسافة تبلغ 10 آلاف كلم في نهاية اليوم رقم 100.

وقال غاني سليماني، الذي اعتاد التحديات المذهلة، إذ سبق له أن أكمل 30 سباق ألتراماراثون في 30 يوماً في عام 2020، و30 سباق رجل حديدي في 30 يوماً في عام 2023: «هذا التحدي لا يجاوز الرياضة فقط، وإنما يتعلق بإظهار ما يمكن تحقيقه عندما نبذل قصارى جهدنا ونُسخّر هذا الجهد لمساعدة الأطفال الذين فقدوا الكثير».