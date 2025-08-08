مسفر: المنتخب يسير على الطريق الصحيح.. والثغرات الدفاعية بحاجة إلى حلول

قال مدرب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، الدكتور عبدالله مسفر، إن المنتخب الوطني يسير حالياً في الطريق الصحيح، في ظل الطريقة التي يعتمدها المدرب الروماني كوزمين، خصوصاً من خلال استدعاء اللاعبين، وإقامة المعسكر الخارجي في النمسا، إلى جانب خوض مباراتين وديتين أمام فريقي ليتشي الإيطالي وبرافو السلوفيني، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهتَي عُمان وقطر يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل في قطر، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وشدّد مسفر في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على أن المنظومة الدفاعية للمنتخب لاتزال تعاني أخطاء ومشكلات تتطلب حلولاً جذرية، وبشكل خاص في مركز قلب الدفاع، الذي يمثل علامة استفهام مستمرة في العامين الأخيرين، إلى جانب وجود بعض الإشكالات في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، ومشكلة أخرى تتعلق بالارتكاز الدفاعي.

وأشار إلى أن كوزمين أجرى بعض التغييرات في الخط الخلفي خلال المباراة الودية الأولى أمام ليتشي، حيث دفع بكل من لوكاس بيمينتا، وكوامي كوايدو، وماركوس ميلوني، إلى جانب إريك دي مينيزيس الذي شارك للمرة الأولى أساسياً، في إطار سعيه لإيجاد حلول للثغرات الدفاعية.

وأضاف مسفر: «قبل التفكير في الجانب الهجومي، يجب أن يمتلك المنتخب خط دفاع قوياً، خصوصاً أن المباريات الماضية أثبتت قدرة المنتخب على التسجيل، لكنه يعاني كثرة الأهداف التي تهتز بها شباكه، ما يفرض ضرورة إصلاح الوضع الدفاعي أولاً».

وتابع: «المباريات الودية تتيح للمدرب فرصة الوقوف على مدى استيعاب اللاعبين لطريقته وأسلوبه، كما تسمح له بتقييم الإمكانات الفنية عن قرب، والمنتخب أمام فرصة تاريخية للتأهل إلى كأس العالم، ويجب استغلالها، لأن البديل سيكون الدخول في دوامة حسابات معقدة».

وأكمل: «قرار إقامة معسكر خارجي واستدعاء اللاعبين كان صائباً، وهو مطلب الجميع، لأن المنتخب بحاجة إلى تحضيرات متكاملة ومباريات ودية تجهزه بالصورة المطلوبة للاستحقاق المرتقب».

وأكد مسفر أن الجانب الهجومي في المنتخب يضم حالياً عدداً كبيراً من الخيارات، خصوصاً بعد انضمام مجموعة واسعة من اللاعبين الجدد، مشيراً إلى أن استدعاء خمسة وجوه جديدة لأول مرة يشكّل دعماً حقيقياً للمنتخب، ويُسهم في تعويض النقص وخلق منافسة قوية بين اللاعبين، مؤكداً أن المدرب مطالب دائماً باختيار الأفضل، خصوصاً مع وجود عناصر حصلت أخيراً على الجنسية الإماراتية.

وختم مسفر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تجهيز المنتخب من الجوانب كافة، استعداداً للظهور المشرف في الملحق المؤهل إلى مونديال 2026 في أكتوبر المقبل.

عبدالله مسفر:

. المباريات الودية تتيح فرصة تعرف اللاعبين إلى طريقة كوزمين.

. استدعاء خمسة وجوه جديدة يُشكل دعماً قوياً للمنتخب.