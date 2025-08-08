8 أندية في دوري أدنوك تغلق ملف المحترفين الأجانب

أغلقت ثمانية، من أصل الأندية الـ14 المنافسة على لقب دوري «أدنوك» للمحترفين للموسم الجديد، ملف تعاقداتها مع اللاعبين الأجانب، في إطار مساعيها إلى دعم الصفوف قبل ضربة انطلاقة الجولة الأولى من الدوري في 16 أغسطس الجاري.

وأعلنت الأندية الثمانية، عبر منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، عن صفقاتها للموسم الكروي الجديد، بمن فيها اللاعبون الأجانب سواء بالتعاقدات الجديدة، أو مع لاعبيها من الموسم الماضي، لتغلق كلّ من أندية العين، وكلباء، والنصر، والشارقة، ودبا، والوصل، وخورفكان، وعجمان ملف الأجانب، بينما لم يُغلق الملف لكل من شباب الأهلي، وبني ياس، والوحدة، والظفرة والجزيرة والبطائح، بانتظار ما ستؤول إليه التعاقدات في الأيام المقبلة من «الميركاتو الصيفي» الذي يُغلق بابه الأول من أكتوبر المقبل.

ويُعدّ العين الأكثر استقراراً على صعيد اللاعبين الأجانب، في قائمة تضم أربعة لاعبين من الموسم الماضي، هم: التوغولي لابا كودجو، والباراغوياني أليخاندرو روميرو (كاكو)، والمغربي سفيان رحيمي، والكوري الجنوبي بارك يونغ، وتعاقد مع لاعب أجنبي واحد خلال سوق الانتقالات، وضم المدافع المصري رامي ربيعة في صفقة انتقال حر قادماً من الأهلي المصري.

واتجه كلباء لتدعيم صفوفه بصفقتين جديدتين على صعيد الأجانب، هما الإيراني أحمد نورالله عقب نهاية عقده مع الوحدة، ومواطنه مهدي محيي في مركز الجناح والقادم من نادي سباهان، لينضما إلى الثلاثي الموجود منذ الموسم الماضي: المدافع السلوفيني ميها بلازيتس، والإيرانيان سامان قدوس، وشهريار موغنلو.

وأجرى النصر تغييرات كبيرة على صعيد الأجانب، بعد أن استغنى نهاية الموسم الماضي عن أربعة لاعبين أجانب، هم: البوسني سمير مميسيفيتش، والهولندي ليروي فير، والسويسري هاريس سفيروفيتش، والبرازيلي ماتيوس أوليفيرا، بينما أكمل الفريق الخماسي الأجنبي بالتعاقد مع ثنائي شباب الأهلي، المدافع الصربي لوكا ميليفوجيوفيتش لمدة موسم واحد، والإيراني مهدي قائدي بعقد يمتد حتى 2028 في واحدة من أبرز صفقات «الميركاتو»، ويملك عقوداً مع ثلاثة لاعبين، هم الكولومبي كيفين أغوديلو العائد إلى صفوف «العميد» عقب إعارة لموسم واحد مع الوحدة، والإيطالي مانولو غابياديني، والبلجيكي من أصول مغربية عثمان بوسعيد.

وحافظ الشارقة على خدمات التونسي فراس بالعربي، والكوري يونغ شو، من الموسم الماضي، قبل أن يتجه «الملك» لإغلاق ملف الأجانب بثلاثة تعاقدات، بدايةً من عقد لمدة سنتين مع البرازيلي إيغور كورونادو العائد لصفوف الفريق بعد انتقاله للعب في الدوري السعودي، ثم التعاقد مع الألباني راي ماناغ لموسم واحد قادماً من سيفاسبور التركي، في صفقة بارزة بعد أن لعب أيضاً في صفوف برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، وأخيراً التعاقد مع لاعب الارتكاز الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي القادم من الوصل في صفقة انتقال حر.

وجاء دبا، العائد حديثاً لدوري المحترفين، الأكثر نشاطاً في إبرام الصفقات، منها تدعيم صفوفه بخمسة لاعبين أجانب، هم المدافع البرازيلي إياغو سانتوس، ومواطنه كارلوس فينيسيوس في خط الوسط، والأوزبكي عبدالله ييف في مركز لاعب الارتكاز، والجناح الأردني محمود المرضي، وأخيراً في صفقة نوعية المهاجم الدولي العراقي مهند علي.

وأجرى الوصل تغييراً على صعيد أربعة من لاعبيه الأجانب، برحيل كلّ من جواو بيدرو، وبوبليتي، وأليكسيس بيريز، والكوري سيونغ هيون جونغ، ليُبقي «الإمبراطور» على خدمات مدافعه المغربي سفيان بوفتيني بتجديد تعاقده، قبل إغلاق ملف الأجانب بأربعة تعاقدات، ضمت البيروفي ريناتو تابيا، والبرازيلي ماتيوس سالدانا، وإعادة لاعبه السابق أدريلسون سيلفا، وأخيراً مع لاعب منتخب الرأس الأخضر سيرجينيو في مركز الجناح.

وأنهى عجمان ملف الخماسي الأجنبي بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، هم صانع الألعاب البوسني دينو هوتيتش قادماً من ليغ بوزنان البولندي، والمدافع المقدوني جوكو زايكوف من نادي يونيفير الروماني، والبرازيلي يوري ماتيس قادماً من نيفتشي باكو الأذري في صفقة انتقال حر، لينضموا إلى ثنائي الموسم الماضي المغربي وليد أزارو، والجامايكي جونيور.

وأبرم خورفكان صفقة جديدة على صعيد الأجانب، بالتعاقد مع الكاميروني كوندي قادماً من نادي دبا الحصن، ليكون خورفكان ثاني أكثر الأندية استقراراً على صعيد الأجانب، بالإبقاء على خدمات الرباعي المغربي طارق تيسودالي الذي تألق مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي، والبرتغالي إيلتون فيليبي، والبرازيلي لورينسي رودريغيز، والكوري الجنوبي كوون كيونغ وون.

. شباب الأهلي وبني ياس والوحدة والظفرة والجزيرة والبطائح لم تحسم قوائم اللاعبين الأجانب.

. سوق الانتقالات الصيفية مستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

