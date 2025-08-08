«الإمارات للدرّاجات» يتألق في طوافَي إسبانيا وبولندا

تألق درّاجا فريق «الإمارات إكس آر جي» للدرّاجات الهوائية في طواف بورغوس بإسبانيا، وطواف بولندا، إذ حقق سيباستيان مولانو المركز الثالث في المرحلة الثانية من طواف بورغوس، فيما حلّ السويسري يان كريستين رابعاً في المرحلة الثالثة من طواف بولندا، وهي مرحلة صعبة، وجاء ذلك إثر حادث تصادم كبير وقع في الكيلومترات الـ20 الأخيرة. ونظراً إلى الحاجة إلى إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف للوصول إلى موقع الحادث، تم تحييد المرحلة مؤقتاً، دون احتساب الفروق الزمنية ضمن الترتيب العام، لتنحصر المنافسة على شرف الفوز بالمرحلة فقط في مدينة «فالبرزيخ».

في المقابل، توّج بن تيرنر «فريق إينيوس غريناديرز» بلقب المرحلة، وصعد كريستين إلى المركز الثالث في الترتيب العام، مستفيداً من انسحاب ماتياس فاتشيك من فريق «ليدل- تريك».

وفي طواف بورغوس، أظهر سيباستيان مولانو درّاج فريق «الإمارات أكس آر جي» انطلاقة سرعة متميزة ليحتل المركز الثالث في المرحلة الثانية، التي اختُتمت بمنافسة صعبة بين المتسابقين.