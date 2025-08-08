«الفجيرة للفنون القتالية» يحصد 1708 ميداليات في 10 رياضات

كشف مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبوشاويش، عن اعتماد خطة فنية جديدة للموسم المقبل، تتمثل في رفع عدد المشاركات الخارجية مقارنة بالسنوات الماضية، مع التركيز بشكل أكبر على البطولات الدولية، نظراً إلى دورها في تعزيز الأداء التنافسي، والمساهمة في رفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات، إضافة إلى ما توفره من فرص احتكاك فني تمهيداً للاستحقاقات العالمية المقبلة، بعدما حصد النادي 1708 ميداليات في 10 رياضات مختلفة.

وقال أبوشاويش لـ«الإمارات اليوم»: «التوجه الجديد للنادي نحو المشاركة الواسعة في البطولات الدولية يعكس النضوج الفني والذهني الذي بلغه معظم لاعبي النادي، والطموح العالي لديهم يدفعنا إلى رفع مستوى التحدي في هذه البطولات، بما يعزّز من المكاسب المميزة التي تحققها الرياضة الإماراتية».

وأضاف: «حقق النادي في الموسم الماضي رقماً قياسياً في عدد الميداليات الملونة التي حصدها في البطولات المختلفة، والتي بلغت 1708 ميداليات، منها 131 ميدالية في بطولات دولية، وهو رقم مميز يعكس حجم التطور، ونسعى من خلال الخطة الجديدة إلى التركيز النوعي على البطولات الدولية، بما ينسجم مع رؤية النادي المستقبلية، التي تهدف إلى الوصول إلى منصات التتويج العالمية».

وأوضح أن «الميداليات تحققت في 10 رياضات فردية، هي: التايكواندو، والجودو، والجوجيتسو، والملاكمة، والقوس والسهم، والمبارزة، والكاراتيه، والسباحة، والترايثلون والمصارعة، وتوزّعت على 545 ميدالية ذهبية، و523 فضية، و640 برونزية».

وتابع: «نفتخر بما حققه لاعبو ولاعبات النادي من إنجازات خلال موسم استثنائي على جميع الصعد، وبالجهود الكبيرة التي بذلها المدربون والإداريون معاً، كما نثمّن الدور الفاعل الذي تقوم به الاتحادات الرياضية في الدولة».