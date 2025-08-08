6 لاعبين يمثلون جوجيتسو الإمارات في الألعاب العالمية

وصلت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، إلى الصين، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2025، التي انطلقت في مدينة تشينغدو وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة المنتخب ستة لاعبين ولاعبات هم: محمد السويدي (69 كغم)، ومهدي العولقي (77 كغم)، وسعيد الكبيسي (85 كغم)، وأسماء الحوسني (52 كغم)، وشمسة العامري (57 كغم)، وشما الكلباني (63 كغم).

وكان المنتخب الوطني قد شارك في دورة الألعاب العالمية ببولندا عام 2017 وحقق ميداليتين، بواقع ذهبية وفضية، فيما سجل حضوراً لافتاً في نسخة 2022 في أميركا بحصيلة خمس ميداليات (ذهبيتان، وفضية، وبرونزيتان).