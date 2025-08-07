الشارقة يبدأ المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم الجديد

عادت بعثة فريق كرة القدم في نادي الشارقة إلى الدولة قادمة من النمسا، إثر بدء المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد، بعد أن أقام الفريق معسكراً خارجياً منذ 12 يوليو الماضي، ضمن تحضيراته للموسم الجديد 2025-2026.

وخاض الفريق خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية، الأولى أمام فريق كارباثو الأوكراني وانتهت بالتعادل 1-1، والثانية أمام الغرافة القطري وخسرها الشارقة بهدف دون رد، بينما كانت الثالثة مع فريق الشباب السعودي وانتهت بالتعادل من دون أهداف، في ختام مباريات الفريق الشرقاوي في معسكر النمسا.

ووفقاً للجدول الذي وضعه الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الصربي ميلوش، سيتم منح لاعبي الفريق راحة قصيرة بعد العودة من النمسا، على أن تُستأنف التدريبات مجدداً بدءاً من غد، ويستمر الإعداد حتى 14 الجاري، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد.

وسيخوض الشارقة مباراة ودية رابعة وأخيرة مع فريق خورفكان، في 10 أغسطس الجاري، على ملعب خورفكان، في ختام استعداداته للموسم الجديد.

وكان الشارقة قد عزز صفوفه أخيراً بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني جيرنيمو بوبليتي، البالغ 32 عاماً، بعقد لموسم واحد، إذ يُشكّل بوبليتي إضافة كبيرة للفريق الشرقاوي نظراً للخبرة الكبيرة التي يتميز بها، إلى جانب معرفته الجيدة بالدوري الإماراتي، من خلال مسيرته مع فريقه السابق نادي الوصل، وشارك بوبليتي مع «الأصفر» في دوري الموسم الماضي في 13 مباراة، منها 10 مباريات «أساسياً»، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 935 دقيقة.

وبدأ بوبليتي مشواره في الدوري الإماراتي مع الوصل في موسم 2022-2023، قادماً من فريق إنديبندينتي الأرجنتيني في صفقة انتقال حر.

من جهته، قال وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الصفقات التي عقدتها أخيراً شركة كرة القدم في نادي الشارقة، برئاسة خالد عيسى المدفع، واللجنة الفنية في النادي التي تضم لاعبين مخضرمين، تمت بشكل مدروس، خصوصاً على صعيد استقطاب لاعب خط الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي، ولاعب الفريق السابق البرازيلي إيغور كورونادو، إلى جانب الثنائي الألباني راي ماناج، وفيتا فيتاي، واصفاً نادي الشارقة بأنه أحد أفضل الأندية، إلى جانب شباب الأهلي في عملية التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصاً أن النادي استقطب لاعبين وفقاً لاحتياجات الفريق، مع التركيز على «الكيف وليس الكم» في التعاقدات.

وأضاف الشامسي أن التعاقدات التي قام بها النادي، ومعرفته لاحتياجاته من اللاعبين في مراكز محددة، إلى جانب نوعية اللاعبين الموجودين حالياً - كون النادي حافظ على فريقه الحالي وطعّمه بنوعية جيدة من اللاعبين، فضلًا عن وجود مدرب مثل الصربي ميلوش - تؤهله لأن يكون من بين الأربعة الكبار في الموسم الجديد والمنافسة على لقب الدوري.

وتابع: «مقارنة بتعاقدات أندية أخرى في الدوري، فإن نادي الشارقة قام بتعاقدات متوازنة وفق احتياجات الفريق، وهي تصب في مصلحته، وعلى الرغم من أن اللاعب إيغور لم يعد كما كان سابقاً عندما جاء إلى النادي في 2018 وكان في قمة عطائه، فإنه لايزال لاعباً جيداً، كما أنه يعرف النادي جيداً ويعرف كذلك الدوري الإماراتي، ما يسهل على الشارقة الكثير من الأمور».

وأشار الشامسي إلى أن الشارقة بحاجة أيضاً إلى عمل إضافي في خط الوسط وكذلك مركز الهجوم، لافتاً إلى حاجة الفريق إلى لاعب ارتكاز، إلى جانب دعم خط الدفاع.

وأوضح أن نادي الشارقة كان حتى الجولات الأخيرة المنافس الوحيد لشباب الأهلي على لقب الدوري في الموسم المنصرم، لكن النادي ضحى بالدوري من أجل الفوز بلقب «دوري أبطال آسيا 2»، وقد تفوق النادي في ذلك، وهذا يُعدّ عملاً كبيراً.

ووصف الشامسي لاعب الفريق الجديد، المهاجم الألباني راي ماناج، بأنه لاعب جيد وهداف.