«الإمارات للخماسي الحديث» يشارك في البطولة العربية

أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث عن مشاركة المنتخب الوطني تحت 15 عاماً في منافسات البطولة العربية الأولى للمنتخبات، «رباعي»، التي تقام في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 إلى 18 أغسطس الجاري.

ويمثل المنتخب الوطني أربعة لاعبين هم: سالم تميم الكتبي، وسالم مصبح، وحميد سعيد، وذياب عمر، بقيادة المدرب محمد قاسم، وذلك في ظل المنافسات بمسابقة الرباعي للفردي تليها مسابقة التتابعات.

وأكدت رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، الدكتورة هدى المطروشي، أهمية المشاركة في هذه البطولة لصقل مهارات اللاعبين الشباب، وإكسابهم الخبرات الدولية في سن مبكرة، لافتة إلى أن الاتحاد يسعى لتوفير كل الدعم الفني واللوجستي للمنتخب لضمان مشاركة مشرفة تليق برياضة الإمارات.