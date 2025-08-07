لوكمان يضغط على أتالانتا للانتقال إلى إنتر

يواصل الهداف النيجيري، أديمولا لوكمان، ضغطه على فريقه أتالانتا، من أجل السماح له بالانتقال إلى منافسه المحلي إنتر، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك من خلال التواري عن الأنظار، وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية، وكشفت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» أن لوكمان غادر برغامو في وقت يستعد إنتر للتقدم بعرض جديد مقداره 46 مليون يورو (نحو 53 مليون دولار)، مع لاعب من فرق الشباب، كي يقنع أتالانتا بالتخلي عن هداف الفريق، وتفاقم الوضع بين النادي والهداف النيجيري بعدما غاب عن تمارين اليومين الماضيين، في إطار ضغطه من أجل إتمام الصفقة، بعدما رفض أتالانتا العرض الأوّلي الذي تقدّم به إنتر، وقدره 45 مليون يورو، ومن ضمنها المكافآت.