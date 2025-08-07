رياضيين يمثلون الإمارات في الألعاب العالمية بالصين 8

تشارك دولة الإمارات في النسخة الـ١٢ من دورة الألعاب العالمية، التي ستُقام بمدينة تشنغدو في جمهورية الصين الشعبي،ة خلال الفترة من السابع إلى 17 أغسطس الجاري، بثمانية لاعبين ولاعبات في ثلاث رياضات مختلفة، هي الجوجيتسو، والمواي تاي، والترايثلون.

ويضم المنتخب الوطني للجوجيتسو ستة لاعبين ولاعبات، هم: محمد السويدي (وزن 69 كغم)، ومهدي العولقي (77 كغم)، وسعيد الكبيسي (85 كغم)، وأسماء الحوسني (52 كغم)، وشمسة العامري (57 كغم)، وشما الكلباني (63 كغم).

كما تشارك مريم الشامسي في منافسات رياضة الترايثلون، فيما يخوض محمد تويزي منافسات المواي تاي.

وكانت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع الاتحادات الرياضية المشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي، لاستعراض الاستعدادات الأخيرة قبل خوض غمار هذا الحدث العالمي، الذي يشهد مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ رياضي من 118 دولة، يتنافسون في 34 رياضة متنوعة.

ويُشرف على تنظيم دورة الألعاب العالمية، الحدث متعدد الرياضات الذي يُقام كل أربع سنوات، الاتحادُ الدولي للألعاب العالمية، وهو منظمة معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وتضم في عضويتها 40 اتحاداً رياضياً دولياً.

وقد حققت الإمارات 12 ميدالية في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب العالمية، التي بدأت بالنسخة الثامنة عام 2009 في تايوان، حيث حصدت الميدالية البرونزية في مسابقة السنوكر عبر اللاعب محمد شهاب، ونجح فيصل الكتبي، لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، في التتويج بميداليتين: ذهبية وفضية في النسخة الـ١٠ التي أُقيمت في بولندا عام 2017، كما أضاف منتخبنا الوطني للرياضات الجوية في النسخة ذاتها ميدالية برونزية في مسابقة القفز المظلي لفئة المختلط.

وشهدت مشاركة الإمارات في النسخة الماضية عام 2022، التي أقيمت في مدينة برمنغهام بالولايات المتحدة الأميركية، أفضل حصاد في تاريخ المشاركات، بإجمالي ثماني ميداليات ملونة: ذهبيتان، وفضية واحدة، وخمس ميداليات برونزية، جاءت من خلال رياضات الجوجيتسو، والمواي تاي، والقفز المظلي الحر.

وتقدمت الإمارات 10 مراكز في جدول الميداليات التراكمي لدورات الألعاب العالمية، لتحتل المركز الـ56 عقب نهاية النسخة الـ١١ في برمنغهام، من بين 101 دولة، في المقابل احتفظت إيطاليا بصدارة الترتيب التراكمي للدورات وإجمالي عدد الميداليات، برصيد 490 ميدالية، على الرغم من احتلالها المركز الرابع في نسخة برمنغهام 2022 برصيد 49 ميدالية.

