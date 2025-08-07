الـرجـبي يستهدف إنجازاً جديداً في «آسيوية» تحت 20 سنة

تغادر بعثة المنتخب الوطني للشباب والشابات للرجبي، اليوم، إلى الهند للمشاركة في البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي تحت 20 سنة، التي ستقام يومَي السبت والأحد المقبلين، باستاد راجغير سبورتس كومبلكس في مدينة راجغير بولاية بيهار الهندية.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات لكل فئة، وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، والفائزان يصعدان للمباراة النهائية.

وتضم فئة الشباب منتخبات الإمارات والهند والصين، وهونغ كونغ وكازاخستان وأوزبكستان، وسيريلانكا وماليزيا، فيما تضم فئة الشابات المنتخبات نفسها باستثناء عدم مشاركة ماليزيا ويدخل منتخب نيبال بدلاً منه.

وتضم بعثة الإمارات 13 لاعباً للشباب و13 لاعبة للشابات، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري اللذين يضمان مدرب الشباب، أبولو بيرليني، ومعه يوسف شاكر وجوشوا إيفز، فيما تتولى فيلادلفيا أورلاندو تدريب منتخب الشابات ومعها تارا وأليكس، بالإضافة إلى اثنين من أخصائيي العلاج الطبيعي ونزار مهران إداري البعثة وريم مصطفى المنسقة الإعلامية.

وسبق أن حقق منتخب الشابات تحت 18 سنة لقب بطولة آسيا لسباعيات الرجبي ثلاث مرات متتالية، عام 2021 في أوزبكستان وفي نسخة نيبال 2022، ونسخة الصين تايبيه 2023، فيما حقق منتخب الشباب تحت 18 سنة اللقب الآسيوي أعوام 2023 في الصين تايبيه، ثم كرر الإنجاز 2024 في ماليزيا، وسبق له الفوز بالميدالية الفضية عام 2022 في نيبال، ونجح منتخبا الشباب والشابات تحت 20 سنة في التتويج بلقب آسيا للشباب والشابات التي أقيمت في أوزبكستان عام 2022.

وأكد أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، محمد سلطان الزعابي، أن كلا المنتخبين استعد جيداً للمشاركة الآسيوية حيث كانت التدريبات على مدار ثلاثة أيام أسبوعياً، وهناك الكثير من العناصر الشابة التي تشارك للمرة الأولى مع المنتخبين في البطولة، وعلى سبيل المثال في منتخب الشباب سلطان أهلي وخليفة الكمدة وخليفة الفلاسي، وفي منتخب الشابات عائشة وليد، أصغر لاعبة في المنتخب والحاصلة على لقب أفضل لاعبة إماراتية في مهرجان المدارس بالدولة.