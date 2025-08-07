شراكة تاريخية بين «طيران الإمارات» وبايرن ميونخ

أعلنت «طيران الإمارات» عن شراكة تاريخية لمدة سبع سنوات مع نادي بايرن ميونخ، المُتوّج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» 34 مرة، وببطولة دوري أبطال أوروبا ست مرات، وبموجب هذه الاتفاقية تصبح «طيران الإمارات» «الشريك البلاتيني» للفريق الأول للنادي الألماني، بدءاً من موسم 2025-2026 وحتى نهاية موسم 2031-2032.

ويُعدّ بايرن أحد أكبر الأندية على مستوى العالم، ويتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة ونشطة تزيد على 140 مليون مشجع حول العالم، ويحظى بعلامة تجارية راسخة الجذور في الهوية البافارية الفريدة، كما يتمتع النادي بعضوية رسمية تفوق 410 آلاف عضو، وهي من بين الأكبر في أندية كرة القدم العالمية، ما يعكس عمق الروابط المجتمعية والدعم الجماهيري الواسع، ويمتد حضور مشجعي النادي إلى أكثر من 100 دولة من خلال روابط المشجعين الرسمية، ما يعزز مكانته كوجهة عالمية لكرة القدم.

وتمنح هذه الشراكة متعددة السنوات «طيران الإمارات» حضوراً بارزاً لعلامتها التجارية من خلال اللوحات الإعلانية المحيطة بالملعب وشاشات فائقة الجودة، والتي تُعرض أمام الجماهير في أنحاء العالم، إلى جانب سجادتي كاميرا مميّزتين على جانبي أرض الملعب، كما تشمل الاتفاقية حصصاً حصرية من التذاكر ومزايا الضيافة، إضافة إلى جناح خاص لـ«طيران الإمارات» في «أليانز أرينا»، معقل نادي بايرن ميونخ، وستحصل «طيران الإمارات» أيضاً على حقوق استخدام صور اللاعبين الجماعية، وستظهر علامتها التجارية في خلفيات مؤتمرات النادي الصحافية، والمقابلات التلفزيونية، والمناسبات العامة والرقمية الأخرى.