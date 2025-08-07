ماكلروي يعود للدفاع عن لقب بطولة جولة «دي بي ورلد»

أعلن روري ماكلروي، الفائز بجميع بطولات الغراند سلام وصاحب خمسة ألقاب في البطولات الكبرى، عودته إلى «عقارات جميرا للغولف»، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، للدفاع عن لقب بطولة جولة دي بي ورلد للغولف، الختامية للموسم، وإحدى بطولات النخبة في سلسلة رولكس.

وقدم اللاعب الأيرلندي الشمالي أداءً رائعاً، حيث أظهر ثباتاً كبيراً في التصويب، ليحقق فوزه الثالث بلقب بطولة جولة «دي بي ورلد» في عام 2024، ويضمن لقبه السادس في السباق إلى دبي، معادلاً عدد الانتصارات التاريخية للراحل للأسطورة سيفي باليستيروس، ومعززاً مكانته كأحد أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ الجولة.

وتقدم اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى المركز الثاني في قائمة أكثر الفائزين بلقب السباق إلى دبي، بفارق انتصارين فقط خلف كولين مونتغومري، بينما يسعى ماكلروي لإضافة لقب جديد إلى مسيرته المذهلة، بصفته المصنف الأوروبي الأول.

وكان ملعب «ذا إيرث» في «عقارات جميرا للغولف» مكاناً مميزاً بالنسبة للمصنف الثاني عالمياً، حيث تُوج بلقب البطولة في أعوام 2012 و2015 و2024، كما تصدّر ترتيب الموسم في أعوام 2012 و2014 و2015 و2022 و2023 و2024، وحقق ماكلروي أيضاً أربعة انتصارات إضافية في دبي، ويتصدر حالياً تصنيف السباق إلى دبي لهذا الموسم، متفوقاً على تيريل هاتون بفارق 1109.51 نقطة.

ومن المقرر أن يقضي ماكلروي أسبوعين في دولة الإمارات، بعد تأكيد مشاركته أيضاً في بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي»، أولى بطولات التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، حيث تأهل إلى كلا الحدثين بفضل فوزه المثير في ملعب أوغوستا الوطني، واحتلاله المركز الرابع في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وتساويه في المركز الثاني في بطولة جينيسيس سكوتلندا المفتوحة، والمركز السابع في النسخة الـ153 من البطولة البريطانية المفتوحة في رويال بورتراش.