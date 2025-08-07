شباب الأهلي يحسم صفقة البرتغالي أفونسو سوزا

نجح نادي شباب الأهلي في إتمام واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية، بعد توصله إلى اتفاق نهائي مع النجم البرتغالي، أفونسو سوزا، لاعب خط وسط ليخ بوزنان البولندي، ليصبح من أبرز تدعيمات الفريق استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي الجديد.

وذكرت صحيفة «سبورتي ليغ» أن إدارة شباب الأهلي حصلت على موافقة اللاعب وجميع الأطراف المعنية بالصفقة، حيث وافق سوزا على كل بنود العقد الذي قدّمه بطل دوري أدنوك للمحترفين، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، فور استكمال الإجراءات النهائية وانتقال بطاقة اللاعب بشكل رسمي إلى النادي الإماراتي.

ووفقاً للصحيفة، بلغت قيمة الصفقة أربعة ملايين يورو تُدفع لنادي ليخ بوزنان، إضافة إلى حوافز مالية مرتبطة بالأداء، و15% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب، وهو ما حسم المفاوضات لمصلحة شباب الأهلي، بعد رفض عرض منافس من نادي سامسون سبور التركي.

ويُعدّ أفونسو سوزا أحد أبرز المواهب البرتغالية الشابة في مركز الوسط، حيث تدرّج في أكاديميات كبريات الأندية البرتغالية، قبل أن يخوض تجربة ناجحة في الدوري البولندي، وتميّز بأدائه الفني العالي، وقدرته على صناعة اللعب وتسجيل الأهداف من مسافات بعيدة، ومن المنتظر أن يشكّل انضمامه إضافة نوعية إلى خط وسط شباب الأهلي في مشواره المحلي والقاري.

وبهذه الصفقة، يؤكد شباب الأهلي عزمه على تعزيز صفوفه بأسماء بارزة قادرة على الحفاظ على الهيمنة المحلية والمنافسة بقوة في البطولات القارية، ضمن خطة طموحة يقودها الجهاز الفني استعداداً لموسم مملوء بالتحديات.