الإيطالي بيرلو يقود يونايتد الإماراتي للمرة الأولى

يخوض فريق يونايتد الإماراتي، مساء اليوم، مباراته الودية الأولى مع فريق «أودا تامي» اللاتفي، ضمن معسكره التدريبي الذي يُقيمه في لاتفيا، استعداداً للموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، وستكون المباراة الأولى تحت إشراف وقيادة المدرب الإيطالي، أندريا بيرلو، الذي تم التعاقد معه أخيراً، لقيادة يونايتد في صفقة تدريبية مهمة لفريق يونايتد الطامح إلى الصعود لدوري أدنوك للمحترفين.

بدوره، قال مشرف الفريق الدولي السابق، محمد قاسم، لـ«الإمارات اليوم»، إن فريق «أودا تامي» أحد أندية الدرجة الأولى في دوري لاتفيا، وإن الهدف من المباراة تعزيز الانسجام الفني، والوقوف على مستويات اللاعبين قبل خوض مباريات ودية أخرى.