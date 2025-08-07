مشكلة عضلية تُبعد ميسي عن إنتر ميامي

يغيب النجم الدولي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن مباراة فريقه إنتر ميامي أمام بوماس أونام المكسيكي، ضمن كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم، بسبب مشكلة عضلية، وفقاً لما أعلنه مواطنه مدرب الفريق الأميركي، خافيير ماسكيرانو.

وتعرّض النجم الأرجنتيني لما وصفه ماسكيرانو «إصابة عضلية طفيفة» في أعلى ساقه اليمنى، وذلك خلال فوز فريقه على نيكاكسا المكسيكي ضمن البطولة نفسها، السبت الماضي، وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني لعودة قائد المنتخب الأرجنتيني، فإن مدربه أعرب عن أمله برؤيته قريباً مع الفريق، مبيناً: «عادة ما يتعافى بشكل جيد جداً من الإصابات، والأهم أنه يفعل ذلك عادة بسرعة».