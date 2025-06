العين يودع مونديال الأندية.. مانشستر سيتي يقسو على "الزعيم" (فيديو)

ودع نادي العين بطولة كأس العالم للأندية 2025 عقب تلقيه الخسارة الثانية في البطولة من مباريات المجموعة السابعة.

وخسر "الزعيم" بنتيجة كبيرة أمام مانشستر سيتي بستة أهداف دون رد على استاد مرسيدس بنز.

وتلقى العين هزيمة من يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى بخمسة أهداف دون رد، ليفقد حظوظه في المنافسة على التأهل إلى دور الـ 16.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون رد أحرزها إلكاي غوندوغان (8) وكلاوديو إتشيفيري (27) وإيرلينغ هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

⚽ HAALAND FROM THE SPOT — MAKES IT THREE!



Cold as ever. City cruising.





وأضاف النادي الإنجليزي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق غوندوغان (73) وأوسكار بوب (84) وريان شرقي (89).

⚽️ FIFTH GOAL FOR CITY!



Oscar Bobb adds his name to the scoresheet!





وسيلعب العين مع الوداد الخميس المقبل لتحديد الفريق الذي سيحصل على المركز الثالث، بينما يلتقي في اليوم نفسه مانشستر سيتي مع يوفنتوس لحسم هوية متصدر المجموعة السابعة.