سالم عبدالرحمن يتقدّم إلى وصافة «الشارقة لأساتذة الشطرنج»

تختتم اليوم، منافسات النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، ويُقام حفل الختام وتوزيع الجوائز بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المنافسات.

ونجح لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج سالم عبدالرحمن، في التقدم لوصافة الترتيب متأخراً عن القمة بنصف نقطة، بعدما نجح في الفوز على الصربي ألكسندر إندجيتش، ورفع رصيده إلى النقطة الخامسة، فيما تصدر الهولندي أنيش جيري، قمة الترتيب بعد فوزه على الأوزبكي نوديربك عبدالستاروف، المصنف الأول بالبطولة في لقاء القمة على الطاولة الأولى في مباراة جماهيرية تابعها الآلاف على المواقع العالمية، لينجح جيري في فض الشراكة ورفع رصيده إلى 5.5 نقاط، فيما تراجع عبدالستاروف للوصافة متساوياً مع سالم عبدالرحمن وثلاثة لاعبين هم: الأرميني شانت سركسيان، الذي فاز على الروسي إيفان زيمليانسكي، والصربي ألكسندر إندجيتش، ومواطنه فليمير إفيتش، الذي فاز على الصيني داي تشانجرين.