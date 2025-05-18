كايو لوكاس: تمنيت «نهائي آسيا» في ملعب أكبر

قال لاعب الشارقة كايو لوكاس إنهم كلاعبين في كامل الاستعداد والجاهزية لخوض مباراة الفريق أمام ليون سيتي السنغافوري اليوم في «نهائي دوري أبطال آسيا 2»، وتحقيق حلم اللقب القاري، مشيراً إلى أنه يأمل في أن يختتم المدرب الروماني أولاريو كوزمين مشواره مع «الملك» بالفوز بالبطولة قبل الانتقال إلى تدريب «الأبيض الإماراتي». وأضاف كايو لوكاس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «سنحاول في هذه المباراة تقديم أقصى ما لدينا والعمل على تنفيذ تعليمات المدرب كوزمين». وأضاف: «بالنسبة لي أريد الاستمتاع بالمباراة، ونحن كلاعبين جاهزون لهذا الحدث». واختتم: «كنت أتمنى أن تقام المباراة على ملعب سعته أكبر لكننا سنتعامل مع الأمور كما هي وخوض المباراة النهائية».