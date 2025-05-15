مجمع حمدان الرياضي يستضيف مركزاً متكاملاً متخصصاً في رياضات التحمّل

يستضيف مجمع حمدان الرياضي مركزاً متكاملاً متخصصاً في رياضات التحمّل، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين أكاديميات رياضية، أبرزها: أكاديمية «آي لوف سوبر سبورت»، وأكاديمية «بي آر بيرفورمانس»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي: «يُعدّ مركز (إنديورانس هاب) الأول من نوعه، من حيث تكامل بنيته المؤسسية، واعتماده داخل منشأة رياضية متميّزة ومصممة وفق أعلى المعايير الدولية، ويهدف إلى صناعة الأبطال الرياضيين، وتطوير القدرات البدنية والفنية والذهنية للرياضيين من مختلف الأعمار والمستويات، إذ يقدم منهجاً تدريبياً شاملاً، يجمع بين الخبرات التدريبية المتقدمة، وأحدث التقنيات الذكية، وتحليل الأداء الرياضي والحركة، والتطوير الذهني والغذائي والتأهيلي، إضافة إلى بيانات تدريبية شخصية تساعد على التدريب بذكاء وكفاءة، ضمن بيئة تدريبية متكاملة وعالية المستوى تُعزز الأداء، وتدعم الاستدامة الرياضية وفق أسس علمية ومهنية احترافية».

وأضاف البيان: «يشكل التعاون بين (آي لوف سوبر سبورت) و(بي آر بيرفورمانس) منصة موحدة تُقدّم برامج تدريبية مصممة خصيصاً لتناسب مستويات الرياضيين كافة، من المبتدئين الساعين إلى خوض أول سباق، إلى المحترفين الطامحين إلى تحطيم أرقامهم الشخصية في رياضات منفردة، مثل السباحة، والجري، والدرّاجات الهوائية أو مجمعة في الترايثلون».

وأكمل: «يهدف المركز إلى تقديم تدريب عالي المستوى من خلال نخبة من المدربين العالميين ذوي الخبرة، مع التركيز على بناء القدرات البدنية والذهنية بشكل متكامل، ويوفر التدريب الاحترافي الشامل من خلال فريق موحّد من المدربين ذوي الكفاءة العالية، ويعمل على تطوير كل رياضي وفق أهدافه الشخصية، والبرامج الموسّعة والمتنوعة التي تتضمن خططاً تأهيلية للمسابقات، وتحديات تدريبية، وتطوير المهارات الأساسية والاستراتيجيات المتقدمة، كما يُعدّ مجتمعاً رياضياً نشطاً، حيث يتم تنظيم لقاءات حية، ومعسكرات تدريبية، وفعاليات افتراضية، لتعزيز التواصل والتحفيز، كما يشكل تعاون أبرز الأكاديميات عامل قوة من خلال الحفاظ على أفضل الممارسات لكل من (آي لوف سوبر سبورت) و(بي آر بيرفورمانس)، مع تطويرها ضمن إطار موحّد يقدم قيمة أكبر للرياضيين».

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للمشروع المشترك، مارينا موستافينا: «هذه ليست مجرد شراكة، بل هي خطوة جريئة نحو بناء نظام متكامل، يُمكّن الرياضيين من تحقيق أفضل نسخة من أنفسهم، من خلال نخبة من أفضل المدربين في المنطقة، وبدعم من برامج الذكاء الاصطناعي. نؤمن أن الرياضة لا تُغيّر الجسد فقط، بل تُحدث تحولاً ذهنياً وعاطفياً حقيقياً، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى بناء منصة تساعد الرياضيين ليصبحوا أكثر قوة ومرونة، وسيكون هذا الالتزام طويل الأمد، لتطوير الأداء والتميّز الشخصي».

وأضافت: «يستعد المركز لإطلاق برامجه الجديدة تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، من خلال المواقع الإلكترونية، وقنوات التواصل الاجتماعي، وأنظمة التدريب الخاصة بالجهتين، وتُعدّ هذه المبادرة بداية لمسار طويل من التطوير الرياضي المستدام، ضمن منظومة تحتضن الناشئين والشباب والكبار على حد سواء، وتركّز على الأداء المتميّز والتقدم المستمر، ويمثّل هذا المركز التزاماً صريحاً نحو صناعة مستقبل رياضي أكثر قوة ووعياً وإنجازاً في دبي، ومن أجل كل من يطمح إلى تجاوز حدوده».

ويأتي إطلاق مركز رياضات التحمّل ضمن أهداف مجمع حمدان الرياضي، لتعزيز التنوع الرياضي، حيث يستضيف المجمع العديد من الأكاديميات المعتمدة في رياضات السباحة والمبارزة والجمباز، إضافة إلى كونه وجهةً رئيسةً للبطولات المحلية والدولية، بفضل التجهيزات المتقدمة ومساحاته المخصصة لجميع الرياضات. وباحتضان هذا المركز، يعزز المجمع دوره محركاً رئيساً لتطوير رياضات التحمّل، مثل السباحة والجري والدرّاجات الهوائية والترايثلون تحت سقف واحد.

ويتميّز مجمع حمدان الرياضي بموقعه الاستراتيجي المتصل بمسارات القدرة للدرّاجات الهوائية، ما يمنح الرياضيين بيئة تدريبية متكاملة تستفيد من البنية التحتية الرياضية المتقدمة في دبي.