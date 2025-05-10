مباريات اليـوم
الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون - برايتون 18:00
فولهام - إيفرتون 18.00
إبسويتش تاون - برينتفورد 18:00
ساوثامبتون - مانشستر سيتي 18:00
بورنموث - أستون فيلا 20:30
الدوري الإسباني
فالنسيا - خيتافي 16:00
سيلتا فيغو - إشبيلية 18:15
جيرونا - فياريال 20:30
مايوركا - ريال بلد الوليد 20:30
أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد 23:00
الدوري الإيطالي
كومو - كالياري 17:00
لاتسيو - يوفنتوس 20:00
إيمبولي - بارما 22:45
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