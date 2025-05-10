مباريات اليـوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون - برايتون 18:00

فولهام - إيفرتون 18.00

إبسويتش تاون - برينتفورد 18:00

ساوثامبتون - مانشستر سيتي 18:00

بورنموث - أستون فيلا 20:30

الدوري الإسباني

فالنسيا - خيتافي 16:00

سيلتا فيغو - إشبيلية 18:15

جيرونا - فياريال 20:30

مايوركا - ريال بلد الوليد 20:30

أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد 23:00

الدوري الإيطالي

كومو - كالياري 17:00

لاتسيو - يوفنتوس 20:00

إيمبولي - بارما 22:45

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