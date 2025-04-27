منتخب الإمارات للجوجيتسو يحصد 6 ميداليات في اليوم الأول من بطولة باريس

حقق منتخب الإمارات للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، إنجازاً مميزاً في اليوم الأول من بطولة باريس – الجائزة الكبرى للجوجيتسو، حيث حصد ست ميداليات ملوّنة، بواقع أربع ذهبيات وفضيتين، ضمن البطولة التي تقام في العاصمة الفرنسية، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 30 دولة.

وأحرز الميداليات الذهبية كل من: شمّا الكلباني بوزن 63 كجم، وعمر السويدي بوزن 56 كجم، ومايد الشحي بوزن 62 كجم، ومحمد السويدي بوزن 69 كجم، فيما نال الفضيتين كل من: ذياب النعيمي بوزن 56 كجم، وخالد الشحي بوزن 62 كجم.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النتائج تأتي ثمرة للاستعدادات المكثّفة وخطط الإعداد المدروسة التي نفّذها الاتحاد، مشيراً إلى أن الأداء القوي للمنتخب يشكّل محطة مهمة في الطريق إلى الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة آسيا للجوجيتسو في الأردن، وبطولة غرب آسيا للجوجيتسو في البحرين، ودورة الألعاب العالمية في الصين.