بدر أحمد: تفقدت ملعب «نهائي آسيا 2» ولم أتمكن من رؤية العشب

قال مدير فريق الشارقة لكرة القدم، بدر أحمد، إنه قام، أمس، بزيارة تفقدية إلى ملعب «بشيان» في سنغافورة، للوقوف على مدى صلاحيته لاستضافة مباراة الشارقة مع فريق ليون سيتي السنغافوري، المقررة يوم 18 مايو المقبل، في نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، مؤكداً في الوقت ذاته، أن القرار النهائي بشأن الملعب وغيره من الأمور المتعلقة بترتيبات الفريق هناك، سيتم اتخاذها بعد أن يعود إلى الدولة، وبعد التشاور مع مدرب الفريق، الروماني أولاريو كوزمين، علماً أن ملعب «بيشان» هو الملعب الجديد البديل للملعب السابق «جالان بيسار» الذي كان نادي الشارقة قد اعترض على إقامة المباراة عليه، كونه يعتمد على النجيل الاصطناعي، وليس الطبيعي.

وأضاف أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أنني زرت ملعب المباراة، إلا أنني لم أتمكن من رؤية العشب الخاص به، كونه كان مغطى، نظراً لوجود انتخابات محلية هناك، كما اطلعت أيضاً على التخطيط الخاص بالمدرجات الإضافية التي ستتم إضافتها إلى ملعب المباراة من الناحيتين اليمنى واليسرى، وهو ملعب مشابه لملعب نادي الشارقة في منطقة الحزانة».

وتابع: «بعد العودة إلى الدولة من سنغافورة، سأقوم بشرح بعض الأمور لمدرب الفريق كوزمين، من الجوانب كافة، والتشاور معه».

وبخصوص الطقس في سنغافورة، قال بدر أحمد: «الطقس في سنغافورة حالياً يتسم بالرطوبة، وبارتفاع درجات الحرارة».

وكشف عن زيارته ماليزيا أيضاً، لمعاينة ملعب للتدريب في حال تم اعتماد إقامة معسكر خارجي للفريق هناك، يسبق المباراة النهائية، وأضاف: «حتى الآن لم يقع الاختيار على مكان المعسكر الخارجي، لكن حال أقيم في ماليزيا فسيكون خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو المقبل، علماً أن التدريب الرئيس سيكون في سنغافورة، وبالتحديد في الملعب الذي ستقام عليه المباراة».

ويكثف نادي الشارقة من تحضيراته للمباراة النهائية في البطولة الآسيوية، بهدف العمل على تجهيز الفريق من الجوانب كافة، وصولاً إلى الظهور المشرف وحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.