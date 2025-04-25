أحمد إسماعيل: التوقف الإجباري سبب تراجع أداء ونتائج الفجيرة

أكّد مشرف الفريق الأول لنادي الفجيرة، أحمد إسماعيل، أن أداء فريقه ونتائجه تأثرا بشكل كبير، بسبب التوقف الإجباري وعدم خوض المباريات لمدة بلغت 34 يوماً منذ آخر مباراة لعبها بدوري الدرجة الأولى، في 15 مارس الماضي، قبل أن يلعب مباراته في الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى أمام الظفرة في 19 الجاري.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أسهم التوقف الإجباري في نزول المستوى الفني التنافسي للفريق، والتراجع إلى المركز السادس برصيد 38 نقطة متأخراً عن المركز الأول الذي يحتله الظفرة (47 نقطة)، وكذلك عن فريق دبا الثاني (43 نقطة)».

وتسبب انسحاب فريق فليتوود يونايتد من المشاركة في دوري الدرجة الأولى لأسباب مالية في ارتباك جدول المباريات الذي لم تقم لجنة المسابقات بإعادة جدولته، وبالتالي اضطرت بعض الفرق، خصوصاً التي تنافس على الصعود، إلى التوقف لفترات طويلة، ومنها الفجيرة.

وأضاف أحمد إسماعيل: «الفجيرة توقف عن اللعب فيما كان المنافسون يخوضون مبارياتهم كل أسبوع بشكل طبيعي، لذا كنت أتمنى تعديل جدول المباريات عند انسحاب فليتوود».

وتابع: «الفريق تأثر أيضاً بنتائجه في آخر ثلاث مباريات عندما تعرّض خلال شهر رمضان للتعادل السلبي مع الحمرية، ومع غلف يونايتد (2-2)، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام الظفرة (0-2)، وبالتالي خسر سبع نقاط كانت ستضعه في مركز مميّز، وتأثر الفريق أيضاً بإيقاف أفضل لاعبيه هدّاف البطولة في المباراة التي خسرها أمام دبا (0-1)، ناهيك عن الإيقافات الإدارية والإصابات».

وشدد مشرف فريق الفجيرة على أن الفريق بانتظاره لعب خمس مباريات، والحظوظ ماتزال موجودة، متمنياً أن يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي، ويحقق طموحه في الصعود.