«يد شباب الأهلي» يهزم الشارقة في الدوري

قبض فريق اليد في نادي شباب الأهلي على صدارة الدوري العام بفوزه على ضيفه الشارقة بنتيجة (26-24)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة 13 من الدور التمهيدي، وسجلت الجولة نفسها فوز النصر خارج دياره على جاره الوصل (30-26)، وعودة مليحة من صالة دبا الحصن بفوز مستحق بواقع (27-24)، وتصدر شباب الأهلي الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن كل من الشارقة ومليحة اللذين تشاركا في مركز الوصيف، فيما تقدم النصر إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن دبا الحصن في المركز الخامس، وبقي الوصل والوحدة في المركزين السادس والسابع في سلم الترتيب برصيد 16 و11 نقطة على التوالي.