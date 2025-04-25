2 مايو المقبل موعداً لانطلاق سباق القفال الـ 34

استقرت اللجنة العليا المنظمة للنسخة الـ34 من سباق القفال للمسافات الطويلة، من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، على يوم الجمعة المقبل (الثاني من مايو 2025) ليكون موعداً لانطلاق السباق.

ويقام الحدث الكبير برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991، ترجمة لرؤية مؤسِّسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وذكر بيان صحافي أن «اللجنة العليا المنظمة، برئاسة أحمد بن مسحار، ونائب رئيس اللجنة، سيف السويدي، والأعضاء: خالد بن دسمال وخالد البلوشي ومحمد الفلاحي، ظلت تتابع مع الإدارات والأقسام المختلفة في النادي جميع التطورات المتعلقة بحالة البحر وتقارير الأرصاد الجوية، من أجل إقامة الحدث في أفضل الظروف، وتسهيل مهمة المشاركين في الانتقال بسفنهم نحو جزيرة صير بونعير، والعودة منها نحو شواطئ دبي في الموعد المحدد».

وجاء في البيان: «ظلت اللجان التنظيمية والمعاونة في حالة تواصل مستمر من أجل التجهيز لإنجاح السباق، والترتيب لبدء إجراءات التنظيم، حيث سيتوجه العشرات من الملاك والنواخذة والبحارة وأعضاء اللجان الفنية والإدارية والفرق الطبية نحو جزيرة صير بونعير، منتصف الأسبوع المقبل، استعداداً لاستقبال طلائع المشاركين لدى وصولهم هناك، والبدء كذلك في استكمال الإجراءات الخاصة بمشاركة السفن، وأهمها إجراء الفحص الفني، وكذلك فحص السلامة، وتسليم كل سفينة جهاز تتبع خلال السباق».

وشهدت عمليات التسجيل للمشاركة في السباق، التي خصصت لها اللجنة العليا المنظمة بوابة إلكترونية لتسهيل مهمة التسجيل واستخراج كل الأذونات والاطلاع على اللائحة الفنية والتعليمات، إقبالاً كبيراً منذ اليوم الأول لفتح باب التسجيل للمشاركة، ويتوقع أن يتجاوز عدد السفن الأرقام التي سجلت في النسخ الماضية، في ظل الإقبال المتزايد من شرائح المجتمع للمشاركة في هذه الرياضة.

من جانبه، قال عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 34، خالد بن دسمال، إن الحدث احتل مكانة مميزة في قلوب أبناء الإمارات، ظهرت بصورة جليّة من خلال التطور المتلاحق لسباقات الموروث الشعبي البحري، الذي يمثل كنز وأرث الأجداد والآباء، والذي لم ولن تنساه الأجيال التي تواصل إحياء صورة الماضي الجميل.