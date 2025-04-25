أبوظبي تستضيف مباراتين تحضيريتين في «إن بي إيه»

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، أن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، المقدمة من الشركة القابضة «إيه دي كيو»، ستشهد مباراتين تحضيريتين في أبوظبي، قبل انطلاق الموسم الجديد بين فريقي نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وستقام المباراتان يومَي الخميس والسبت، الثاني والرابع من أكتوبر المقبل، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وستُبث مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025، المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ) مباشرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم، لتصل إلى عشاق كرة السلة في أكثر من 200 دولة ومنطقة، عبر قنوات التلفزيون ومنصات البث الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي.