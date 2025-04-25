شباب الأهلي ينفرد بصدارة دوري السلة

حقق فريق السلة في نادي شباب الأهلي فوزاً مستحقاً على ضيفه الشارقة بنتيجة (86-79)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة الثالثة من ذهاب الدور النهائي في بطولة الدوري العام.

كما شهدت الجولة التي أقيمت مبارياتها على صالة شباب الأهلي، تحقيق النصر انتصاره الأول في الدور النهائي بفوزه على البطائح بواقع (94-84).

وبختام ذهاب الدور النهائي، انفرد شباب الأهلي بصدارة الترتيب العام برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الشارقة الوصيف، ودخل النصر في شراكة مع البطائح على المركز الثالث برصيد أربع نقاط لكل منهما.

وتتجه الفرق المنافسة في الدور النهائي، غداً، إلى صالة نادي الشارقة في افتتاح مرحلة الإياب، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى في السادسة مساءً صاحب الضيافة «الملك» مع جاره البطائح، وتتبع في الثامنة مساءً بلقاء شباب الأهلي مع النصر، مع العلم بأن مرحلة الإياب تختتم في 30 الجاري، وتتحدد من خلالها هوية بطل دوري الموسم الجاري.