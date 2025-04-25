اتحاد الكرة يطرح تذاكر نهائي «الكأس»

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم طرح تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، التي ستقام في التاسع من مايو المقبل، بين فريقَي الشارقة وشباب الأهلي، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ تراوح أسعار التذاكر بين 15 درهماً للدرجة الثالثة، و25 درهماً للدرجة الثانية، و50 درهماً للدرجة الأولى، و100 درهم لمقاعد كبار الشخصيات.

وقال اتحاد الكرة «تذاكر النهائي الأغلى متوافرة الآن في موقع بلاتينيوم ليست».

وجاء طرح تذاكر المباراة قبل موعدها بفترة كافية، لإتاحة الفرصة للجمهور للحصول على التذاكر، وحضور المباراة في الملعب بكل سهولة ويسر.