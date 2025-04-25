سلطان المنذري: فوز كلباء على الجزيرة يمهد لانتصارات قادمة

وصف حارس مرمى فريق كلباء، سلطان المنذري، فوز فريقه على الجزيرة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، ضمن الجولة لـ22 لدوري أدنوك للمحترفين، بأنه يمهد لانتصارات متتالية قادمة في الجولات الأربع المتبقية من المسابقة، مشيراً إلى أن «النمور» استحق الفوز، متمنياً أن يواصل الفريق الفوز في جميع المباريات المتبقية حتى يتمكن من تحسين مركزه في الترتيب النهائي.

وخلال المباراة مع الجزيرة نجح الحارس المنذري في التصدي لست هجمات خطرة، منها ثلاث داخل منطقة الجزاء، ويعد أحد أهم عوامل نجاح فوز كلباء بالمباراة.

ويحتل كلباء المركز العاشر برصيد 25 نقطة بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

وقال المنذري لـ«الإمارات اليوم»: «لم نستحق الخسارة في أغلب المباريات الست الماضية التي خسر فيها الفريق، إذ كان كلباء يقدم مستويات جيدة، لكنه لم يكن موفقاً في النتائج، وخاصة في مباراتي شباب الأهلي والعروبة، وأشعر بالسعادة لاستعادة نغمة الانتصارات، خصوصاً أننا حققنا فوزاً مهماً على الجزيرة الفائز مؤخراً بكأس رابطة المحترفين».

وتابع: «طموحنا يتمثل في إكمال الموسم بانتصارات جديدة، وتنتظرنا مواجهة مهمة مع دبا الحصن في الجولة المقبلة، وأعتقد أن جميع المباريات المتبقية قوية ومهمة، وسنخوضها وكأنها نهائيات كؤوس، وجمهورنا يستحق أن يفرح، حيث يحرص دائماً على الوقوف خلف الفريق ودعمه في كل المباريات».