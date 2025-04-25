البطائح وخورفكان في نهائي دوري الصالات

يخوض فريقا البطائح وخورفكان، في السابعة والنصف مساء غد، مباراة الذهاب ضمن الدور النهائي لدوري الصالات، التي ستقام في الصالة الرياضية لنادي كلباء، بينما سيلتقي الفريقان في الإياب يوم 30 الشهر الجاري في الصالة الرياضية لنادي البطائح.

وصعد فريق خورفكان للنهائي بعد فوزه على ضيفه «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» (3-2) في مباراة الإياب، ليتفوق بفارق المواجهتين، بعد أن تعادلا (3-3) ذهاباً.

في المقابل، تأهل البطائح بعد فوزه على ضيفه كلباء (6-3) ليتعادلا بعدد الانتصارات بعد فوز كلباء ذهاباً (4-3) ليلعب الفريقان أشواطاً إضافية، وتمكن البطائح من الحسم لمصلحته بتسجيل هدف الفوز وتصبح النتيجة (7-3).