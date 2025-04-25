نجوم سابقون لمنتخب البرتغال يواجهون «مواهب ناشئة» في دبي 

تقام، مساء اليوم، مباراة استعراضية تجمع نخبة من نجوم كرة القدم البرتغاليين السابقين، وعدد من اللاعبين الموهوبين من أندية دبي ومنتخب الإمارات للناشئين المتأهل أخيراً إلى نهائيات كأس العالم، وتنظمها أكاديمية 971 بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، على ملاعب مدارس جيمس بأكاديمية جيمس ولينغتون، في واحة دبي للسيليكون.

وتم الإعلان عن تفاصيل المباراة خلال مؤتمر صحافي، أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، وتحدث خلاله مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، ولاعب نادي مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي السابق، لويس ناني، ولاعب نادي بورتو والمنتخب البرتغالي السابق، برونو ألفيس، واللاعب الدولي البرتغالي السابق، إيدير ومدير أكاديمية 971 لكرة القدم منظم الحدث راشد بالحصا، كما حضر فعاليات المؤتمر مديرو الأكاديميات الرياضية في أندية دبي.

ووجه أحمد سالم المهري التحية إلى مديري الأكاديميات والمديرين الفنيين القائمين على تدريب اللاعبين الذين أسهموا في تأهل منتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم للناشئين، مؤكداً أن إقامة مباراة ودية بين نجوم عالميين أبهروا العالم بمهاراتهم وإنجازاتهم ولاعبين ناشئين موهوبين، نعتبرهم ثروة وطنية، تعد فرصة فريدة لتعزيز ثقة اللاعبين الشباب وتطوير مهاراتهم.

وأضاف: «نحن على ثقة بنجاح الحدث وتحقيق الفائدة للجميع، فالضيوف سيستمتعون بالوجود في دبي والمشاركة في هذا الحدث ولقاء جمهورهم. واللاعبون الموهوبون الشبان سيستفيدون كثيراً من اللقاء واللعب إلى جوار هؤلاء النجوم، وسيكتسبون خبرات ومهارات مهمة تفيدهم في مشوارهم المقبل».

من جانبه، قال النجم لويس ناني: «شرف لي أن أكون جزءاً من هذا الحدث، فهذه مبادرة رائعة، وسعيد أن أتشارك الرؤية نفسها التي تمتلكها أكاديمية 971، التي تمنح الناشئين الفرصة لتطوير مهاراتهم وتعطيهم الدافع لتحقيق المزيد من الإنجازات، هذه المباراة فكرة رائعة، وتفتح الباب أمام اللاعبين الناشئين لتحقيق أهدافهم وتعطيهم خبرة وتفتح مداركهم للاعب الاحترافي، وهدفنا جميعاً أن نساعد هؤلاء الموهوبين على التطوير».

عموري والغساني يشاركان مع النجوم العالميين

أكد مدير أكاديمية 971 لكرة القدم منظم الحدث، راشد بالحصا، أن هذه الفعالية لن تكون الأخيرة، وهناك الكثير من البطولات التي ستنظمها الأكاديمية، وتسهم في تطوير كرة القدم، واكتشاف وتطوير الموهوبين.

وقال سيلعب اليوم مع النجوم العالميين، لاعب منتخبنا الوطني السابق عمر عبدالرحمن (عموري)، الحائز لقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى لاعب منتخبنا الوطني وشباب الأهلي، يحيى الغساني، والعديد من المؤثرين الاجتماعيين من المشاهير.