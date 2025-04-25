ليستر سيتي يفقد أعظم لاعب في تاريخه

سيترك الهداف المخضرم، جايمي فاردي، ليستر سيتي الإنجليزي في نهاية الموسم، بحسب ما أعلن، أمس، الفريق الهابط إلى الدرجة الثانية.

ووصف النادي، الذي أحرز لقباً مفاجئاً في الدوري عام 2016، قائده بأنه «أعظم لاعب في تاريخنا».

وانضم اللاعب الدولي السابق البالغ 38 عاماً إلى «الذئاب» في 2012 من فليتوود تاون المغمور، مقابل مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار)، وسجل في صفوفه 198 هدفاً في 500 مباراة.

ويملك فاردي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة للاعب من ليستر في برميرليغ (143)، سجل 24 هدفاً خلال موسم 2016، عندما قاد ليستر إلى لقبه الأول في الدوري في مفاجأة صادمة أمام الأندية الكبرى.